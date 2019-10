"Proszę mi wybaczyć, ale...". Mieszkanka Sosnowca kontra Ziobro





Źródło: tvn24 Konfrontacja Zbigniewa Ziobry i mieszkanki Sosnowca

Mieszkanka Sosnowca zagadnęła przebywającego w tym mieście ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. - Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda tak jak wygląda. Nie liczycie się z nikim. Proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero, tak jak powiedział pan (Leszek) Miller - powiedziała. Minister najpierw odpowiedział krótkim "rozumiem". Po chwili zdecydował się jednak sięgnąć po argumenty na obronę obecnych władz. Konfrontację, którą zarejestrowała kamera TVN24, pokazało "Szkło kontaktowe".

We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał okazję porozmawiać z mieszkańcami Sosnowca.

Gdy kilka osób dziękowało mu za przybycie, jedna z mieszkanek zagadnęła, czy "można słówko?". - A ja z kolei z innej beczki. Przykro mi, że ta Polska przez was wygląda tak jak wygląda. Nie liczycie się z nikim, proszę mi wybaczyć, ale pan szczególnie jest zero tak jak powiedział pan (Leszek - red.) Miller - powiedziała.

- Rozumiem - odpowiedział jej Ziobro.

- Jest zerem - powtórzyła kobieta.

- Wie Pani, że mafiom odebraliśmy 500 plus? Czy pani wie, że mafiom odebraliśmy 500 plus? - argumentował minister. - Chodzi pan po sklepach? A co z tych 500 plus jest? - pytała mieszkanka Sosnowca.

Od skarpetek, przez "zero" Millera, do "Wróbel show" Komisje śledcze... czytaj dalej » Ziobro, odwracając się, dodał na koniec: - Czy pani wie o tym, że trzynasta emerytura? Cieszę się, że mafiom odebraliśmy.

"Komisja Rywina" i ostra wymiana zdań

Określenie "zero" pochodzi z ostrej wymiany zdań, do jakiej doszło w 2003 roku podczas komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina. W pewnym momencie ówczesny premier Leszek Miller zwrócił się do przesłuchującego go posła Zbigniewa Ziobry słowami: "jest pan zerem, panie pośle".