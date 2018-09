Towarzyski i pozytywny





Gryzak ze schroniska w Józefowie

Stateczny ale energiczny ośmiolatek marzy o domu z ogrodem i spokojnymi ludźmi.

Gryzak to około 8 letni samiec, który w schronisku przebywa od 2012r. Jest psem bardzo towarzyskim i pozytywnie nastawionym do ludzi. Na spacerach nie ciągnie, ładnie chodzi przy nodze nie zwracając uwagi na inne psy, rowery czy zwierzęta leśne.

Psiak kocha głaskanie i często się o nie dopomina. Gryzak najlepiej sprawdzi się jako pies domowy z opcją wychodzenia do ogrodu, ale doceni także ciepłe mieszkanie. Jego stosunek do kotów jest nieznany. Nie polecamy go do domu z małymi dziećmi ze względu na energiczność. Dom z drugim psem jest możliwy po wcześniejszym zapoznaniu z psem rezydentem lepiej jednak dogaduje się z suczkami.

Przez większość swojego pobytu w schronisku mieszkał z sunią i dobrze razem funkcjonowali. Kontakt w sprawie adopcji wolontariuszka Ania 510-357-581